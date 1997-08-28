Корнеев Николай
Место рожденияд. Теплово Спасдеменский район Калужской обл.
Дата рождения09.10.1920
Дата смертиМежду 28.08.1997 и 31.08.1997
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1920
д. Теплово Спасдеменский район Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 28.08.1997 и 31.08.1997
г. Дивногорск Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость