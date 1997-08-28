Корнеев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Николай

Место рождения

д. Теплово Спасдеменский район Калужской обл.

Дата рождения

09.10.1920

Дата смерти

Между 28.08.1997 и 31.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1920

Отец: Корнеев Иван Григорьевич

Мать: Корнеева Евдокия Филиповна

д. Теплово Спасдеменский район Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 28.08.1997 и 31.08.1997
г. Дивногорск Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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