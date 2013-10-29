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Маленкова София Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2013

Отец: Маленков Артем Вячеславович

Мать: Маленкова Анастасия Викторовна

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