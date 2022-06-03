Галямин Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галямин Андрей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1970

Отец: Галямин Степан

Мать: Зеленова Вера Трофимовна

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