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Галямин Андрей Степанович
Галямин Андрей Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1970
Пол
Мужской
Отец
Галямин Степан
Мать
Зеленова (Горлова) Вера Трофимовна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1970
Отец:
Галямин Степан
Мать:
Зеленова Вера Трофимовна
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