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Долгова Прасковья Алексеевна

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Долгов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Григорьевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Долгова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Григорьевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Долгова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Григорьевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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