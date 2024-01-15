Долгова Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Долгов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Долгова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Долгова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно