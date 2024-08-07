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Белицкий Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948

Отец: Белицкий Александр Андреевич

Мать: Мананикова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худышкина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1974

Дочь: Белицкая Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Худышкина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.1976

Сын: Белицкий Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Худышкина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
28.03.1977

Дочь: Белицкая Галина Васильевна

Мать ребёнка: Худышкина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1990

Сын: Белицкий Александр Васильевич

Мать ребёнка: Худышкина Юлия Николаевна

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