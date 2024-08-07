Белицкий Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1948
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1974
Дочь: Белицкая Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Худышкина Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.1976
Сын: Белицкий Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Худышкина Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1977
Дочь: Белицкая Галина Васильевна
Мать ребёнка: Худышкина Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1990
Сын: Белицкий Александр Васильевич
Мать ребёнка: Худышкина Юлия Николаевна