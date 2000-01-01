Жарова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Сын: Жаров Никифор Афанасьев

Отец ребёнка: Жаров Афанасий Кузьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Финогина Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Жаров Афанасий Кузьмин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракина Екатерина Афанасьева

Отец ребёнка: Жаров Афанасий Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Афанасий Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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