Жарова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Отец ребёнка: Жаров Афанасий Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Финогина Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Жаров Афанасий Кузьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракина Екатерина Афанасьева
Отец ребёнка: Жаров Афанасий Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно