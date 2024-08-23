Лукьянов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

После 23.05.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: (Лукьянова) Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 23.05.1909

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