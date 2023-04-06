Шиляева (Останина) Гликерия Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиляева (Останина) Гликерия Варламова

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Останин Варлам Афанасьев

Мать: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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