Жерновков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Жерновкова Гликерия Трофимовна
Рождение ребёнка
12.06.1901
Сын: Жерновков Петр Александрович
Мать ребёнка: Жерновкова Гликерия Трофимовна
Рождение ребёнка
03.05.1902
Сын: Жерновков Петр Александрович
Мать ребёнка: Жерновкова Гликерия Трофимовна
Смерть
Неизвестно