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Жерновков Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жерновков Федор Миронович

Мать: Жерновкова Федора Михайловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Жерновкова Гликерия Трофимовна

Рождение ребёнка
12.06.1901

Сын: Жерновков Петр Александрович

Мать ребёнка: Жерновкова Гликерия Трофимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1902

Сын: Жерновков Петр Александрович

Мать ребёнка: Жерновкова Гликерия Трофимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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