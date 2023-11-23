Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Предтечевская) Ольга Дмитриева
Отец ребёнка: Предтечевский Дмитрий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1896
Сын: Предтечевский Евгений Дмитриев
Отец ребёнка: Предтечевский Дмитрий Алексеев
Евгений (15.06.18963 -?), в 1916 году окончил Ярославскую мужскую гимназию4 , в 1922 году проживал с женой Валентиной Алексеевной (02.02.1903-?)5 , дочерью священника Алексея Алексинского, при железно... Показать все
Смерть
Неизвестно