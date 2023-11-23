Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Предтечевская) Ольга Дмитриева

Отец ребёнка: Предтечевский Дмитрий Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Предтечевский Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
15.06.1896

Сын: Предтечевский Евгений Дмитриев

Отец ребёнка: Предтечевский Дмитрий Алексеев

Евгений (15.06.18963 -?), в 1916 году окончил Ярославскую мужскую гимназию4 , в 1922 году проживал с женой Валентиной Алексеевной (02.02.1903-?)5 , дочерью священника Алексея Алексинского, при железно... Показать все
Смерть
Неизвестно

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