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Сергеев Яков

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Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

14.12.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: Сергей

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
23.01.1885 ст.

Жена: Пантелеймонова Ксения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Яковлева Пелагея

Мать ребёнка: Пантелеймонова Ксения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.12.1889

Сын: Яковлев Петр

Мать ребёнка: Пантелеймонова Ксения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.10.1892 ст.

Дочь: Яковлева Клеопатра

Мать ребёнка: Пантелеймонова Ксения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
14.12.1900 ст.

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