Сергеев Яков
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти14.12.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1885 ст.
Жена: Пантелеймонова Ксения
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Яковлева Пелагея
Мать ребёнка: Пантелеймонова Ксения
Рождение ребёнка
17.12.1889
Сын: Яковлев Петр
Мать ребёнка: Пантелеймонова Ксения
Рождение ребёнка
09.10.1892 ст.
Дочь: Яковлева Клеопатра
Мать ребёнка: Пантелеймонова Ксения
Смерть
14.12.1900 ст.