(Рощина) Наталья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения06.08.1900 ст.
Дата смерти15.11.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900 ст.
Отец: - Кузьма Васильевич
Мать: - Степанида Гордеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.14-15 ( Рождение №-51ж )
Крещение
07.08.1900 ст.
Крёстный отец: Алексей Дмитриевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Анисия Аввакумовна - крестьянская девица из д.Пехарово
Смерть
15.11.1900 ст.
Младенец в 3 мес. (от кашля)
Похороны
17.11.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.47-47-48 (Умершие №-43ж)