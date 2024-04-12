(Рощина) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рощина) Наталья Кузьминична

(Рощина) Наталья Кузьминична

avatar

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.08.1900 ст.

Дата смерти

15.11.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900 ст.

Отец: - Кузьма Васильевич

Мать: - Степанида Гордеевна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.14-15 ( Рождение №-51ж )
Крещение
07.08.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Алексей Дмитриевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Анисия Аввакумовна - крестьянская девица из д.Пехарово
Смерть
15.11.1900 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 3 мес. (от кашля)
Похороны
17.11.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.47-47-48 (Умершие №-43ж)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close