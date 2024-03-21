Семенкова Хрисия Афанасьевна
Место рожденияВологодская губерния Кадниковский уезд Шевницкая волость Дер.Савковская
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Семенков Николай Александрович
Отец ребёнка: Семенков Александр Федорович
Бракосочетание
15.02.1878
Рождение ребёнка
1896
Сын: Семенков Федор Александрович
Отец ребёнка: Семенков Александр Федорович
Смерть
Неизвестно