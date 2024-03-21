Семенкова Хрисия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменкова Хрисия Афанасьевна

Семенкова Хрисия Афанасьевна

Место рождения

Вологодская губерния Кадниковский уезд Шевницкая волость Дер.Савковская

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Семенков Николай Александрович

Отец ребёнка: Семенков Александр Федорович

Бракосочетание
15.02.1878

Муж: Семенков Александр Федорович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Семенков Федор Александрович

Отец ребёнка: Семенков Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.