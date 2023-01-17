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Корнилов Терентий Спиридонович

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Место рождения

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.10.1911 ст.

Сын: Корнилов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Батенёва Васса Михайловна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Корнилов Спиридон Терентьевич

Мать ребёнка: Батенёва Васса Михайловна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Пропал без вести (военное)
02.09.1915 ст.
Марьяновка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
21.12.1918 ст.

Сын: Корнилов Ефим Терентьевич

Мать ребёнка: Батенёва Васса Михайловна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.09.1920 ст.

Дочь: Корнилова Таисия Терентьевна

Мать ребёнка: Батенёва Васса Михайловна

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батенёва Васса Михайловна

Смерть
Неизвестно
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