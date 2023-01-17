Корнилов Терентий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1911 ст.
Сын: Корнилов Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Батенёва Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Корнилов Спиридон Терентьевич
Мать ребёнка: Батенёва Васса Михайловна
Пропал без вести (военное)
02.09.1915 ст.
Марьяновка, Тернопільська область
Рождение ребёнка
21.12.1918 ст.
Сын: Корнилов Ефим Терентьевич
Мать ребёнка: Батенёва Васса Михайловна
Рождение ребёнка
30.09.1920 ст.
Дочь: Корнилова Таисия Терентьевна
Мать ребёнка: Батенёва Васса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно