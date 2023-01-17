Илюшкин Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1908
Дата смерти04.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1931
Лоша, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1980
Смерть
04.03.1980