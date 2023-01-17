Илюшкин Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшкин Николай Яковлевич

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Место рождения

Глинское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.11.1908

Дата смерти

04.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Глинское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1919 по 1931
Лоша, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1980
Плосково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.03.1980
Плосково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
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