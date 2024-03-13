Сафонов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
19.05.1932
Дочь: Сафонова Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно