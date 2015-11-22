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Симонова Александра Михайловна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

22.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2015

Отец: Симонов Михаил Геннадьевич

Мать: Симонова Кристина Валерьевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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