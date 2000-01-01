Осокина (Смирнова) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Смирнова) Матрена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хоруженко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Аллександрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осокин Иван Аллександрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опарина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Аллександрович

Смерть
Неизвестно
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