Осокина (Смирнова) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хоруженко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Аллександрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осокин Иван Аллександрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опарина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Аллександрович
Смерть
Неизвестно