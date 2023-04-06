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Вильямс Андрей Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

29.03.1918

Дата смерти

?.03.1993

Пол

Мужской

Отец

После 1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Около 1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1918

Отец: Вильямс Петр Петрович

Мать: Вильямс Екатерина Ивановна

Образование
1934
Образование
1938
Образование
1948
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
1950

Жена: Вильямс Тамара

Рождение ребёнка
05.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильямс Тамара

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Похороны
05.03.1993
Харьков, Харківська область
Смерть
?.03.1993
Харьков, Харківська область
Причина смерти: Самоубийство
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