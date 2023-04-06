Вильямс Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения29.03.1918
Дата смерти?.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1918
Отец: Вильямс Петр Петрович
Образование
1934
Образование
1938
Образование
1948
Бракосочетание
1950
Жена: Вильямс Тамара
Рождение ребёнка
05.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильямс Тамара
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Похороны
05.03.1993
Смерть
?.03.1993
Причина смерти: Самоубийство