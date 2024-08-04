Казунина - Паутова По Первому Мужу Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1885
По жениху (второй брак): Василий и Иван Львовичи Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте (второй брак): Борис Зиновьевич Платонов, крестьянин д. Борисово и Петр Илларионович Казунин, крестьянин д. Ж... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1888
Сын: Казунин Иван (Иоанн) Тимофеевич
Отец ребёнка: Казунин Тимофей Николаевич
Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Иван Максимович Казунин, крестьянин д. Душнево
Смерть
Неизвестно