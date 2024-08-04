Казунина - Паутова По Первому Мужу Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина - Паутова По Первому Мужу Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1885

Муж: Казунин Тимофей Николаевич

По жениху (второй брак): Василий и Иван Львовичи Казунины, крестьяне д. Душнево По невесте (второй брак): Борис Зиновьевич Платонов, крестьянин д. Борисово и Петр Илларионович Казунин, крестьянин д. Ж... Показать все
Рождение ребёнка
06.07.1888

Сын: Казунин Иван (Иоанн) Тимофеевич

Отец ребёнка: Казунин Тимофей Николаевич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Иван Максимович Казунин, крестьянин д. Душнево
Смерть
Неизвестно

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