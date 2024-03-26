Молоствова (Кузнецова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолоствова (Кузнецова) Анастасия Федоровна

Молоствова (Кузнецова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.11.1915 ст.

Дата смерти

27.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1915 ст.

Отец: Кузнецов Федор Васильевич

Мать: Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоствов Андрей Савельевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.12.1933

Дочь: Иванова (Молоствова) Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Молоствов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.06.1949

Сын: Молоствов Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.01.1952

Сын: Молоствов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
27.11.1971
Ельдигино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.