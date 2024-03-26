Молоствова (Кузнецова) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.11.1915 ст.
Дата смерти27.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1915 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1933
Дочь: Иванова (Молоствова) Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Молоствов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
22.06.1941
Рождение ребёнка
25.09.1946
Рождение ребёнка
24.06.1949
Сын: Молоствов Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
22.01.1952
Сын: Молоствов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
1956
Смерть
27.11.1971
Ельдигино, Пушкинский муниципальный район, Московская область