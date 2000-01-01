Галямин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1970
Сын: Галямин Андрей Степанович
Мать ребёнка: Зеленова Вера Трофимовна
Рождение ребёнка
15.03.1973
Сын: Галямин Сергей Степанович
Мать ребёнка: Зеленова Вера Трофимовна
Смерть
Неизвестно