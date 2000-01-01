Галямин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галямин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1970

Сын: Галямин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Зеленова Вера Трофимовна

Рождение ребёнка
15.03.1973

Сын: Галямин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Зеленова Вера Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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