Добротина (Сретенская) Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Сретенский Федор Иоаннов
Мать: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Дочь: (Добротина) Евгения Георгиева
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Сын: Добротин Евгений Георгиев
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Дочь: Ораевская (Добротина) Варвара Георгиева
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Сын: Добротин Алексей Георгиев
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Дочь: Алексинская (Добротина) Елизавета Георгиева
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Сын: Добротин Василий Георгиев
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Дочь: (Добротина) Александра Георгиева
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев
Дочь: (Добротина) Мария Георгиева
Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев