Добротина (Сретенская) Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добротина (Сретенская) Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сретенский Федор Иоаннов

Мать: Анна Алексеева

Бракосочетание
03.02.1865

Муж: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
22.03.1866

Сын: Добротин Иван Георгиев

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
22.12.1867

Дочь: (Добротина) Евгения Георгиева

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
15.02.1869

Сын: Добротин Павел Георгиев

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
10.01.1872

Сын: Добротин Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
17.02.1873

Сын: Добротин Евгений Георгиев

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
26.11.1874

Дочь: Ораевская (Добротина) Варвара Георгиева

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
07.02.1876

Сын: Добротин Алексей Георгиев

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
18.08.1878

Дочь: Алексинская (Добротина) Елизавета Георгиева

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
16.01.1881

Сын: Добротин Василий Георгиев

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
04.04.1882

Дочь: (Добротина) Александра Георгиева

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Рождение ребёнка
07.06.1884

Дочь: (Добротина) Мария Георгиева

Отец ребёнка: Добротин Георгий Васильев

Смерть
Неизвестно

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