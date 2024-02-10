Петрухина Мария Евграфовна
Место рождения
Дата рождения20.02.1883 ст.
Дата смерти16.09.1951
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1883 ст.
Отец: Петрухин Евграф Яковлев
Мать: Петрухина Агапия Иванова
Бракосочетание
28.09.1901 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1903 ст.
Сын: Сенатов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
26.03.1906 ст.
Дочь: Сенатова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
02.08.1908 ст.
Дочь: Сенатова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
22.10.1909
Дочь: Сенатова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Сенатов Константин Иванович
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
16.08.1913
Дочь: Сенатова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
25.02.1916
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Сенатова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
03.10.1920
Дочь: Сенатова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сенатова Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович
Смерть
16.09.1951