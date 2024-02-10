Петрухина Мария Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухина Мария Евграфовна

Петрухина Мария Евграфовна

Место рождения

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.02.1883 ст.

Дата смерти

16.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1883 ст.

Отец: Петрухин Евграф Яковлев

Мать: Петрухина Агапия Иванова

Кезьмино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.09.1901 ст.

Муж: Сенатов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
20.10.1903 ст.

Сын: Сенатов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
26.03.1906 ст.

Дочь: Сенатова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.08.1908 ст.

Дочь: Сенатова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.10.1909

Дочь: Сенатова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Сенатов Константин Иванович

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1913

Дочь: Сенатова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.02.1916

Сын: Сенатов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Сенатова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.10.1920

Дочь: Сенатова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сенатова Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Сенатов Иван Тихонович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
16.09.1951
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.