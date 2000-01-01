Милюшкина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милюшкин Александр
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милюшкин Юрий
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милюшкин Алексей
Смерть
Неизвестно