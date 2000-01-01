Милюшкина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюшкин Александр

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюшкин Юрий

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюшкин Алексей

Смерть
Неизвестно
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