Филиппова Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Ольга Владимировна

Филиппова Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1988

Отец: Посконный Владимир Иванович

Мать: Посконная Светлана Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close