Монахов Алексей Алескеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахов Алексей Алескеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монахов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Полонская Галина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Полонская Галина Иосифовна

Рождение ребёнка
15.02.1963

Сын: Монахов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Полонская Галина Иосифовна

Рождение ребёнка
13.03.1970

Сын: Монахов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Полонская Галина Иосифовна

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