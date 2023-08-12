Монахов Алексей Алескеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монахов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Полонская Галина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Полонская Галина Иосифовна
Рождение ребёнка
15.02.1963
Мать ребёнка: Полонская Галина Иосифовна
Рождение ребёнка
13.03.1970
Сын: Монахов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Полонская Галина Иосифовна