Гавзе (Эфрон) Циля 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавзе (Эфрон) Циля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

20.11.1941

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Efron Yoel Chaim

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1897

Сын: Гавзе Файвель

Отец ребёнка: Гавзе Ицк

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гавзе Файтель Ицкович

Отец ребёнка: Гавзе Ицк

г. Слуцк Бобруйского округа
Рождение ребёнка
06.03.1901

Сын: Гавзе Моисей

Отец ребёнка: Гавзе Ицк

Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Гавзе Иосиф

Отец ребёнка: Гавзе Ицк

Рождение ребёнка
05.09.1905

Сын: Гавзе Лазарь

Отец ребёнка: Гавзе Ицк

Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Гавзе (Гавзе) Роза

Отец ребёнка: Гавзе Ицк

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гавзе Израиль (Солик)

Отец ребёнка: Гавзе Ицк

Смерть
20.11.1941

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