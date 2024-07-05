Гавзе (Эфрон) Циля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти20.11.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Efron Yoel Chaim
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1897
Сын: Гавзе Файвель
Отец ребёнка: Гавзе Ицк
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Гавзе Ицк
г. Слуцк Бобруйского округа
Рождение ребёнка
06.03.1901
Сын: Гавзе Моисей
Отец ребёнка: Гавзе Ицк
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Гавзе Иосиф
Отец ребёнка: Гавзе Ицк
Рождение ребёнка
05.09.1905
Сын: Гавзе Лазарь
Отец ребёнка: Гавзе Ицк
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: Гавзе (Гавзе) Роза
Отец ребёнка: Гавзе Ицк
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Гавзе Ицк
Смерть
20.11.1941