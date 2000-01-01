Шуйская (Волоцкая) Ольга Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуйская (Волоцкая) Ольга Аполлоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волоцкой Аполлон Никанорович

Мать: Волоцкая Надежда Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуйский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Шуйский Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуйский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шуйский Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуйская Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Шуйский Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуйский Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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