Шуйская (Волоцкая) Ольга Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шуйский Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуйский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шуйский Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуйская Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Шуйский Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно