Метлина (Шульгина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетлина (Шульгина) Наталья Михайловна

Метлина (Шульгина) Наталья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1960

Дата смерти

20.12.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1984

Сын: Метлин Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Метлин Евгений Васильевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.05.1990

Сын: Метлин Игорь Евгеньевич

Отец ребёнка: Метлин Евгений Васильевич

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Смерть
20.12.1998
Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.