Метлина (Шульгина) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1960
Дата смерти20.12.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1984
Сын: Метлин Виталий Евгеньевич
Отец ребёнка: Метлин Евгений Васильевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.05.1990
Отец ребёнка: Метлин Евгений Васильевич
Смерть
20.12.1998