Пирогова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1952

Отец: Пирогов Николай Григорьевич

Мать: Пирогова Ольга Яковлевна

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