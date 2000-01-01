Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1801 и 1802 г.р.
Между 1817 и 1818 г.р.
Между 1843 и 1844 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1802

Сын: Кузьмин Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1817 и 1818

Сын: Кузьмин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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