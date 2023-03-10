Солодовников Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Солодовников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1902
Дочь: Василиса Ефимовна
Мать ребёнка: Солодовников Анфиса Исаевна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
24.09.1904
Сын: Солодовников Никандр Ефимович
Мать ребёнка: Солодовников Анфиса Исаевна
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Чумаков Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Солодовников Анфиса Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев