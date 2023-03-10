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Солодовников Ефим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1902

Дочь: Василиса Ефимовна

Мать ребёнка: Солодовников Анфиса Исаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
24.09.1904

Сын: Солодовников Никандр Ефимович

Мать ребёнка: Солодовников Анфиса Исаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Чумаков Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Солодовников Анфиса Исаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Анфиса Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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