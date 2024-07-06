Кондакова Полина Тимофеевна 19.10.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондакова Полина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1910

Дата смерти

19.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Василий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева (Кондакова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Кондаков Василий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
20.09.1930

Сын: Попов Иван Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
01.12.1931

Дочь: Кузнецова (Попова) валентина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Кузьмич

Самарга, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Смерть
19.04.1986

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