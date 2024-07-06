Кондакова Полина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1910
Дата смерти19.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева (Кондакова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Кондаков Василий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
20.09.1930
Сын: Попов Иван Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.12.1931
Дочь: Кузнецова (Попова) валентина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Кузьмич
Самарга, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Смерть
19.04.1986