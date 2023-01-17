Шамсикамара Абдулбасырова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1858
Отец ребёнка: Абдулкадир Мухаметшарипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирхай Абдулкадиров
Отец ребёнка: Абдулкадир Мухаметшарипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно