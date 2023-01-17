Шамсикамара Абдулбасырова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсикамара Абдулбасырова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1858

Сын: Абдулвахит Абдулкадиров

Отец ребёнка: Абдулкадир Мухаметшарипов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирхай Абдулкадиров

Отец ребёнка: Абдулкадир Мухаметшарипов

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулкадир Мухаметшарипов

Смерть
Неизвестно
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