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(Сонкина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.10.1893
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: Сельца Прудов крестьянин логгин Борисо Пятихин и того же сельца крестьянка Ксения Алексеева Греченкина
Рождение
20.10.1893 ст.

Отец: Сонкин Иван Евсеевич

Мать: Сонкина Дарья Илларионовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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