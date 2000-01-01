Курочкина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Курочкин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Курочкин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Курочкин Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Курочкин Андрей Семенович
Работа или профессия
Неизвестно