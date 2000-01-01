Курочкина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Курочкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Курочкин Андрей Семенович

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Курочкин Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Курочкин Андрей Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
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