Цфасман Александр Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цфасман Александр Наумович

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Место рождения

Запорожье, Украина

Дата рождения

01.12.1906

Дата смерти

20.02.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Запорожье, Украина
Место жительства
С 1918 по 1923
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1923 по 1971
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.02.1971
Москва, город федерального значения Москва
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