Цфасман Александр Наумович
Место рожденияЗапорожье, Украина
Дата рождения01.12.1906
Дата смерти20.02.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Запорожье, Украина
Место жительства
С 1918 по 1923
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1923 по 1971
Смерть
20.02.1971