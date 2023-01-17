Бровков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровков Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1954

Сын: Бровков Леонид Александрович

Мать ребёнка: Бровкова Екатерина

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
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