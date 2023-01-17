Бровков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1954
Сын: Бровков Леонид Александрович
Мать ребёнка: Бровкова Екатерина
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край