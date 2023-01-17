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Грачёв Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Шайдуровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

21.06.1913

Дата смерти

31.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Шайдуровский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.09.1948

Сын: Грачев Юрий Петрович

Мать ребёнка: Грачёва Анастасия Егоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Грачева Нина Петровна

Мать ребёнка: Грачёва Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грачёва Анастасия Егоровна

Смерть
31.12.1992
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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