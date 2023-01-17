Грачёв Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1913
Дата смерти31.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1948
Сын: Грачев Юрий Петрович
Мать ребёнка: Грачёва Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Грачева Нина Петровна
Мать ребёнка: Грачёва Анастасия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1992