Кичкин Кондрат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКичкин Кондрат Иванович

Кичкин Кондрат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1873

Дата смерти

01.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: Кичка Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузулукова (Кичкина) Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичкина Александра Кондратьевна

Мать ребёнка: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Глущенко (Кичкина) Анастасия Кондратьевна

Мать ребёнка: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
22.04.1918

Дочь: Русанова (Кичкина) Екатерина Кондратьевна

Мать ребёнка: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Кичкин Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна

Овата, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
01.01.1953

Мы используем куки для улучшения работы сайта.