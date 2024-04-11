Кичкин Кондрат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1873
Дата смерти01.01.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
Отец: Кичка Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузулукова (Кичкина) Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичкина Александра Кондратьевна
Мать ребёнка: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1914
Рождение ребёнка
22.04.1918
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Кичкин Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: Кичкина (Михайлова) Прасковья Григорьевна
Овата, Целинный муниципальный район, Республика Калмыкия
Смерть
01.01.1953