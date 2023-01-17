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Шепелева Мария Михайловна

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Место рождения

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Шепелев Михаил Ипатович

Мать: Шепелева Параскева Петровна

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1787
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