Слёзкин Денис Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1924
Дочь: Слёзкина Лидия Денисовна
Мать ребёнка: Коваленко Феодора Филимоновна
Рождение ребёнка
09.05.?
Дочь: Слёзкина Лидия Денисовна
Мать ребёнка: Коваленко Феодора Филимоновна
Смерть
Неизвестно