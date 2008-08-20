Слёзкин Денис Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слёзкин Денис Никонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1924

Дочь: Слёзкина Лидия Денисовна

Мать ребёнка: Коваленко Феодора Филимоновна

Рождение ребёнка
09.05.?

Дочь: Слёзкина Лидия Денисовна

Мать ребёнка: Коваленко Феодора Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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