Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

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Место рождения

Тургояк, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

Около 1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1964

Отец: Геннадий

Мать: ?

Тургояк, Миасский, Челябинская область
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