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Наталья
Наталья
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Место рождения
Тургояк
, Миасский, Челябинская область
Дата рождения
Около 1964
Пол
Женский
Отец
Геннадий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1964
Отец:
Геннадий
Мать:
?
Тургояк
, Миасский, Челябинская область
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