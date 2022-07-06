Ефимова Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1923
Дата смерти06.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1945
Дочь: Ильина Галина Семёновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Корпусова Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.01.1950
Дочь: Воробьева Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Ефимов Никифор
Рождение ребёнка
28.09.1957
Дочь: Сидорова Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Ефимов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Никифор
Смерть
06.07.2022