Ефимова Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Наталья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1923

Дата смерти

06.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1945

Дочь: Ильина Галина Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Корпусова Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.01.1950

Дочь: Воробьева Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Ефимов Никифор

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
28.09.1957

Дочь: Сидорова Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Ефимов Никифор

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Никифор

Смерть
06.07.2022
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