(Турченкова) Василиса Ивановна
Место рожденияпредположительно д.Покровская
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
предположительно д.Покровская
Рождение ребёнка
15.?.1911
Сын: Мовкаленко Степан
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Томская губерния Николаевская волость д.Кайманаковая
Рождение ребёнка
18.?.1913
Сын: Мовкаленко Пётр
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
д.Каличкина
Рождение ребёнка
17.?.1915
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
д.Каличкина
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Павлова Валентина
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мовкаленко Александр
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мовкаленко Леонид
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Тихон????
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мовкаленко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Философ ( Филипп)
Отец ребёнка: Мовкаленко Борис
Смерть
Неизвестно