(Турченкова) Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Турченкова) Василиса Ивановна

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Место рождения

предположительно д.Покровская

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

предположительно д.Покровская
Рождение ребёнка
15.?.1911

Сын: Мовкаленко Степан

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Томская губерния Николаевская волость д.Кайманаковая
Рождение ребёнка
18.?.1913

Сын: Мовкаленко Пётр

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

д.Каличкина
Рождение ребёнка
17.?.1915

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

д.Каличкина
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Павлова Валентина

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мовкаленко Александр

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мовкаленко Леонид

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Тихон????

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовкаленко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Философ ( Филипп)

Отец ребёнка: Мовкаленко Борис

Смерть
Неизвестно
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