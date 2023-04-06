Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения09.10.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1862 ст.
Отец: Иван Кондратов
Мать: Елена Петрова
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Иван Кондратов и законная жена его Елена Петрова, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трищелинка... Показать все
Смерть
Неизвестно