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Параскева Иванова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

09.10.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1833 г.р.

Мать

Вычислено 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
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Рождение
09.10.1862 ст.

Отец: Иван Кондратов

Мать: Елена Петрова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Иван Кондратов и законная жена его Елена Петрова, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трищелинка... Показать все
Смерть
Неизвестно
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