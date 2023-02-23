Ефремова Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ефремов Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Ефремов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ефремов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ефремов Никифор Федорович
Отец ребёнка: Ефремов Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно