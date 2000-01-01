Зуева (Скворцова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Скворцова) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1949

Отец: Скворцов Алексей Андреевич

Мать: Скворцова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
30.04.1974

Муж: Зуев Анатолий Константинович

Раменское
Рождение ребёнка
22.08.1974

Дочь: Гудкова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Зуев Анатолий Константинович

Раменское
Рождение ребёнка
17.03.1984

Дочь: Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Зуев Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Зуев Анатолий Константинович

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