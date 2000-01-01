Зуева (Скворцова) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1949
Бракосочетание
30.04.1974
Раменское
Рождение ребёнка
22.08.1974
Дочь: Гудкова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Зуев Анатолий Константинович
Раменское
Рождение ребёнка
17.03.1984
Дочь: Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Зуев Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Анатолий Константинович