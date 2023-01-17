Ушакова (Чеботарёва) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Чеботарёва) Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шабашова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
?.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Геннадий

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Геннадий

Смерть
Неизвестно
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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